Daniela Katzenberger: Es reicht jetzt endgültig!

Nichts ist Danielas Mama zu intim, um es nicht vor der ganzen Welt auszubreiten. Im Streit mit Rivalin Yvonne Woelke, der Iris eine Affäre mit Peter unterstellt hat, fliegen die Fetzen. Fremdschäm-Alarm für Daniela! Denn Iris greift dabei in die unterste Schublade …

So muss Dani mit ansehen, wie von ihrem "Papa Peter" ein Nacktfoto aus der Dusche durchs Netz geistert! Iris hat es Yvonne geschickt, behauptet, trotz Trennung mit Peter Sex gehabt zu haben! Ein absolutes No-Go für Daniela – trotz ihrer offenen Art wahrt sie immer die Grenzen des guten Geschmacks.

Ihre Mama aber geht aufs Ganze: So heuerte Iris Klein sogar eine Freundin als Spionin an, um herauszufinden, ob Erzfeindin Yvonne früher im Porno-Gewerbe war. Oje! Nicht genug Peinlichkeiten für Dani: Seit Kurzem hat Iris angefangen zu daten. Nervös wie ein Teenager fragte diese: "Was zieh ich nur an?" Seitdem hält sie das Internet mit neuen Männer-Geschichten auf Trab. Was an Daniela wohl als nächstes herangetragen wird? Dauernd soll sie zum Verhalten ihrer Mutter Stellung nehmen.

Wenigstens neulich konnte Dani ihre Mama bremsen: Iris verkündete, sich auf einen Wellness-Trip zu freuen: "Vier Tage lang lassen wir uns durchnudeln" – und meinte Massagen, wie ihre Tochter richtigstellte. Bevor es noch peinlicher wird ...

