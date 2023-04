Daniela Katzenberger: Karriere-Aus - Die Fans sind geschockt

Nachdem sie zuletzt eine Weile auf Instagram pausiert hatte, postete Daniela nun einen Screenshot, der den Tagesdurchschnitt ihrer aktuellen Instagram-Nutzung von gerade mal einer Minute zeigt – und jammerte: "Wenn man bedenkt, dass da früher mal 4 Stunden stand, wenn ich 'wenig' gemacht habe! Ich hab irgendwann beschlossen, mehr Momente für mich zu genießen … ohne mir jedes Mal den scheiß Druck zu machen, das Handy auszupacken und Storys zu drehen. Und das war auch genau das Gefühl, das ich oft hatte: Druck!" Und Dani wettert weiter: "Ich war so oft richtig abgefuckt deswegen, Mann. Ich möchte posten, wenn ich Bock habe, etwas zu posten. Und nicht, weil meine Reichweite mir sonst in den Arsch tritt." Oha, klare Ansage! Sicher, ganz so easy, wie man sich einen Job als Fulltime-Influencerin so vorstellt, ist er wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber mal ehrlich, von einem Vier-Stunden-Arbeitstag bei erstklassiger Bezahlung können die meisten nur träumen. Kein Wunder also, dass Danis Follower sich von dieser Botschaft ordentlich auf den Schlips getreten fühlten! Sofort hagelte es genervte Kommentare wie "Das ist echt Jammern auf hohem Niveau!" oder auch "Also ich wäre gerne Influencer …". Mit ihrem Statement hat sich die Katze wohl keinen Gefallen getan. Nicht zuletzt, weil sie die üppigen Einnahmen aus ihren Instagram-Postings vor allem ihren Followern verdankt! Ein bisschen mehr Wertschätzung wäre da wohl angebracht …

