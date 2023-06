Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Juhu, noch mehr Nachwuchs!

Doch Sophia und Daniela geben nicht nach. Gemeinsam fahren sie zu einer Auffangstation auf Mallorca. Sophia ist sofort schockverliebt in einen kleinen schwarzen Welpen. Und auch Lucas ist nicht mehr so abgeneigt von dem Gedanken an einen eigenen Hund. Ob sie wirklich einen kleinen Vierbeiner bei sich aufnehmen? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen...

Die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" könnt ihr HIER bei RTL+ bereits vorab streamen.*

