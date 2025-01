Daniela Katzenberger: Zumutung für Lucas - Sie führen eine Ehe zu dritt!

Für Lucas bleibt da eigentlich nur eine Option: Statt die Eifersucht still in sich hineinzufressen, könnte er sich einen Ruck geben und einfach mittrainieren. Gemeinsam schwitzen, gemeinsam lachen – das wäre sicher der beste Weg, die Harmonie in der Ehe wieder auf Vordermann zu bringen. Denn am Ende will Daniela doch sicherlich nur eines: Stark und sexy sein – für sich selbst und natürlich auch für Lucas.

Vielleicht ist es Zeit für Lucas, mal klare Kante zu zeigen. Ein romantischer Abend zu zweit, ein Liebesurlaub ohne Trainerbegleitung oder einfach ein paar ehrliche Worte könnten Wunder wirken. Schließlich will niemand die Hauptrolle in einem Eifersuchtsdrama spielen. Doch bis dahin bleibt das Geschehen spannend, und die Katze genießt ihren Traum-Body und die Aufmerksamkeit, die sie dafür bekommt – von ihren Fans und vielleicht auch ein bisschen zu viel von Tobias.