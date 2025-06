Das gab’s noch nie bei "Kampf der Realitystars": Wer muss gehen – und wer darf zurück?

Das große Voting-Duell entbrennt zwischen Can Kaplan und Stephen Dürr. Am Ende trifft es Can – er muss die Sala verlassen. Oder doch nicht? Die Wendung folgt auf dem Fuße: Diesmal ist nicht der Abschied, sondern das Comeback ein großes Thema. Denn die Neuzugänge bekommen das letzte Wort – und dürfen zwei bereits ausgeschiedene Stars zurück in die Show holen.