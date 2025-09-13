„Das Sommerhaus der Stars”: Wer ist raus? Wer muss in Folge 1 gehen?

„Das Sommerhaus der Stars“ ist 2025 in die zehnte Staffel gestartet – und wie gewohnt stehen Zoff, Tränen und Eskalationen auf der Tagesordnung. RTL hat auch in diesem Jahr wieder einen Cast zusammengestellt, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Mit dabei sind Reality-Stars, Influencer:innen, Schauspieler:innen und Musiker:innen, die alle um den Sieg und das Preisgeld von 75.000 Euro kämpfen.