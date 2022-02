Davina Geiss: Dramatische Details enthüllt! "Ich dachte, ich würde sterben“

Robert Geiss Vermögen

Wie reich sind die Geissens wirklich?

In der kultigen TV-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bieten Multimillionär Robert Geiss und seine Familie spektakuläre Einblicke in das schillernde Jetset-Leben der Superreichen. Mit einem Vermögen in Millionen-Höhe steht den Geissens die Welt offen, doch wie ist die Kölner Familie überhaupt so reich geworden? Wir werfen einen Blick hinter die Glitzerfassade!