Désirée Nick: "Playboy"-Hammer! Sie lässt die Hüllen fallen

Obwohl Désirée Nick normalerweise keinen Konflikt scheut, war sie jedoch etwas zurückhaltend mit der Zusage zum Shooting. Gegenüber "BILD" verrät sie: "Ich gebe zu, ich habe nicht sofort zugeschlagen. Denn es ist schon in gewisser Weise eine Provokation, sich in meinem Alter dem Vergleich mit 20- bis 35-Jährigen, die dieses Feld ja normalerweise beackern, zu messen."

Doch ausschlaggebend war am Ende für sie ein Gedanke: "Andererseits ist es ja so, dass man mittlerweile in jedem Freibad oben ohne herumrennt. Ich sehe in meiner Nacktheit daher eine künstlerische Aufgabe der Selbstinszenierung, denn ab 50 wird ein Erotik-Shooting erst richtig interessant. Nackte Brüste gibt es überall. Aber eben nicht mit dieser reifen Ästhetik und Noblesse." Und was soll man sagen... Die Bilder können sich sehen lassen!