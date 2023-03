"Die Bergretter": Trauriges TV-Aus!

Vergangene Woche startete die neue und 14. Staffel von "Die Bergretter" und versorgte die Zuschauer mit neuen Dramen aus den Alpen. Eine gern gesehene und beliebte Abwechslung, nachdem kürzlich die 16. Staffel von "Der Bergdoktor" endete. Es war ein dramatischer Auftakt, denn direkt in der ersten Folge musste das Millionen-Publikum mit ansehen, wie Polizistin Jessika Pollath bei einem Unfall verunglückte. Doch was aus der Beamtin wird, blieb unklar. Die Sendung endete mit einem Cliffhanger und ließ die Zuschauer vor den TV-Geräten in Entsetzen zurück. Doch was für noch mehr Ärger sorgte: Diese Woche erscheint keine weitere Folge! Erst am 16. März gehen "Die Bergretter" in die nächste Runde. Und erst dann wird sich aufklären, wie es mit Jessika Pollath weitergeht. Dass die Fans der Sendung nun auf die Fortsetzung warten müssen, schmeckt nicht allen. Auf Instagram häufen sich Kommentare, wie "Leute ehrlich, wie kann man eine neue Staffel so dramatisch beginnen lassen bitte?" oder "Ich bin schon so gespannt!".

Doch warum hat "ZDF" die Fortsetzung von "Die Bergretter" um eine Woche verschoben? Der Grund dafür liegt bei der Sendung "Der Schwarm". Die Verfilmung des Frank-Schätzing-Klassikers läuft zurzeit im TV und ausgerechnet das Alpendrama musste für die zwei finalen Folgen der Buchverfilmung weichen.

Aber wie heißt es doch so schön: Vorfreude ist die schönste Freude!

Auch interessant