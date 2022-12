"Die Wollnys": Wo steckt eigentlich Calantha Wollny?

Die Fans sind in großer Sorge! Ist der vorübergehende Auszug von Calantha Wollny doch nicht so vorübergehend gewesen, wie zuerst gedacht? Denn scheinbar wohnt die Tochter von Silvia Wollny schon länger nicht mehr in dem Familiendomizil in Neuss und das, obwohl die kleine "Püppi" weiterhin bei Oma und Opa lebt sowie weiterhin bei "Die Wollnys: Eine schrecklich große Familie" zu sehen ist. Scheinbar ist der altbekannte Streit zwischen dem Wollny-Oberhaupt und Calantha nun endgültig eskaliert. Worum ging es? Um ihren Auszug und das Sorgerecht der niedlichen Cataleya! Und das scheint die 22-Jährige nun bereitwillig aufgegeben und sich absetzt zu haben. Doch wo sie sich genau rumtreibt, bleibt im Dunkeln. Denn auch Familie-Wollny äußert sich dazu nicht...

Auch der Instagram-Account von Calantha Wollny lässt nicht viele Rückschlüsse zu. Ursprünglich meldete sich die TV-Bekanntheit bei ihren Followern, um mitzuteilen, sich wieder mehr um sich selbst kümmern zu wollen. Was das konkret heißt? Schulabschluss nachmachen! Doch mittlerweile werden besorgte Stimmen lauter, da Calantha völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Ihren Instagram-Account hat der Reality-Star schon länger nicht aktualisiert und ist sogar einen noch drastischeren Schritt gegangen. Calantha Wollny hat ihren User-Namen auf "offline_22_61" geändert und in ihre Biografie geschrieben: "Dieses Konto wurde gelöscht". Ist das etwa das Zeichen, dass sie nichts mehr mit der Öffentlichkeit und ihrer Familie zu tun haben möchte? Denn auch ihren Verwandten folgt sie nicht mehr auf Instagram. Eine ziemlich traurige Entwicklung...