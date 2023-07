Dieter Bohlen: "Eine neue Chance" - Er zeigt sich mit einer anderen Frau an seiner Seite

"Ich habe jemanden gefunden, der jetzt sofort ein schönes Liedchen singt", strahlt Dieter Bohlen in die Kamera. Dann beginnt die Unbekannte neben ihm an zu singen. Eher krumm und schief, wie auch die Community meint. "Sie hört sich betrunken an" oder "Mut hat die hübsche Dame", schreiben die Nutzer auf der Social-Media-Plattform. Zu diesem Fazit kommt auch der "DSDS"-Juror: "Ich würde sagen: Mutig war sie!"

Was hinter der Aktion steckt, bleibt unklar. Doch jede Menge Spaß scheint Dieter zu haben. Ob Ehefrau Carina das so lustig findet?