DSDS: Bitteres-Aus! Er fliegt aus dem Programm

2021 kämpfte Steve Maco bei DSDS um den Sieg und kam bis in den Auslands-Recall auf Mykonos. Vor allem seine extravaganten Einlagen dürften den Meisten in Erinnerung geblieben sein. Kein Wunder, dass der 24-Jährige für einen Auftritt mit sieben weiteren Ex-DSDS-Teilnehmern ausgesucht wurde. Für die Jubiläumsstaffel wollte ein Kandidaten-Kult-Medley auf die Beine stellen, berichtet der Sänger gegenüber "Bild": "Ich sollte bei DSDS mit anderen ehemaligen Kandidaten (unter anderem Alfi Hardkor) ein Kult-Medley performen. Am Dienstag fuhr ich von München nach Köln zur Kostümprobe und zurück, am Freitag reiste ich erneut für die Proben an". Doch obwohl schon alles in die Wege geleitet wurde, sollte es dann nicht zu der Performance kommen: "Seltsam wurde es erst am Samstag, als wir gegen 10 Uhr von unserem Hotel abgeholt werden sollten. Kurzfristig wurde der Termin auf 14.30 Uhr verschoben und dann noch ein weiteres Mal auf 17.30 Uhr". Nach stundelangem Warten dann die Ernüchterung von Seiten RTLs: "Aus zeittechnischen Gründen wurde unser kompletter Auftritt abgesagt".

Eine riesen Enttäuschung für die bereits angereisten Ex-Kandidaten. Steve macht seinem Ärger weiter Luft: "Es hätte mich gefreut, wenn der Sender vor der Show einfach ganz ehrlich gesagt hätte, dass wir nicht auftreten dürfen. Ich wäre auch mit einem Platz im Publikum zufrieden gewesen, aber so fühle ich mich komplett vera*scht". Auweia...

