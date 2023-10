Edith & Eric Stehfest: Heftige Fremdgeh-Vorwürfe!

Auf Instagram lässt "Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel kein gutes Haar an Edith Stehfest! In seiner Instagram-Story erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Sängerin. "Die Edith betrügt den Eric mit anderen Frauen, wo er sichtlich darunter leidet und die beiden mischen sich in andere Beziehungen ein, die beiden Hobbypsychologen", feuert er. Autsch!

Doch worauf spielt er damit an? In der Vorstellungsrunde hatten Eric und Edith damals erklärt, dass sie monogam leben. Der Schauspieler warf jedoch ein, dass seine Frau manchmal etwas mit anderen Frauen habe. Steff scheint den Eindruck bekommen zu haben, dass Schauspieler Eric sehr unter der Situation zu leiden scheint. Doch was wirklich hinter verschlossenen Türen abgeht, wissen wohl nur die beiden selbst...