Elena Miras: "Kampf der Realitystars"-Beef - ER nennt sie eine "Schlange"

Ob die drei da mal nicht zu früh lachen? Immerhin haben sie die Rechnung ohne Elena Miras gemacht. Als die Ex von Mike Heiter mitbekommt, was über sie gesagt wurde und Fürst Heinz mit den Worten "Sie ist eine Ghetto-Braut. Man kann seine Tätigkeit ändern, aber nicht seine Vergangenheit." noch einmal einen drauflegt, kann sie sich nicht mehr zurückhalten: "Krass, was er da alles gesagt hat. Heinz ist für mich oberflächlich, abgehoben. Manipulativ ist er in meinen Augen, und einfach nicht passend für diese Sendung."

Bei "Kampf der Realitystars" kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Die krassesten Ausraster haben wir im Video für dich zusammengefasst: