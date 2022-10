Eva Benetatou: Baby Nummer 2! Sie kann es kaum erwarten

Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Chris Broy, dem Vater ihres Sohnes George, ist Eva Benetatou aktuell wieder als Single unterwegs. Die 30-Jährige versucht momentan ihr Glück bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück", immer donnerstags auf discovery+, und begibt sich erneut im TV auf die Suche nach der großen Liebe. Ob sie dort wohl endlich ihren Mr. Right finden wird? Was die weitere Familienplanung angeht kann es für Eva gar nicht schnell genug gehen. Uns verriet sie nun exklusiv, wann Baby Nummer 2 kommen soll!