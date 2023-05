Florian Silbereisen: Abserviert! Sein Herz ist gebrochen

Florian Silbereisens Entdecker Udo Foht vom "MDR" stand vor Gericht wegen Betrug und Bestechlichkeit. Florian hatte ihm Geld geliehen, angeblich 7.500 Euro. Wiederbekommen hat er es nie. Auch Beatrice Egli spielte wohl nur mit ihm. Einladungen in seine Shows, heftige Flirts vor der Kamera, gemeinsame Moderationen – Florian machte sie groß. Jetzt hat sie ihre eigene "Beatrice Egli Show", ist plötzlich seine Konkurrentin. Das tut weh. Oder seine Kumpels Jan Smit und Christoff De Bolle, mit denen er die Band "Klubbb3" gründete. Die gemeinsamen großen Pläne des Trios sind geplatzt. Der Holländer und der Belgier wandeln lieber auf Solopfaden, servierten ihn ab.

Sogar die Frau, die noch immer den größten Platz in seinem Herzen hat, verletzt ihn. Helene macht seinem Rivalen Thomas Seitel eine Liebeserklärung nach der anderen, zerrte den Akrobaten auf ihrer Tournee ins Rampenlicht. Den Mann, für den sie ihn verließ. Florian muss das wehtun.

Stark gemacht hatte Florian sich auch für seinen kranken Freund Jürgen Drews. Im April wurde der "Große Schlagerabschied" des "Königs von Mallorca" wiederholt, moderiert von Florian. Im Sendegebiet des MDR schauten gerade mal 163 000 Zuschauer zu. Eine Katastrophe. In den ersten Monaten des Jahres 2023 herrschte für Florian Showflaute. Seit Januar gab es nichts Neues von ihm. Zu guter Letzt wehte ihm auch noch ein starker Wind in Sachen "Traumschiff" ins Gesicht. Skurrile Drehbücher, sinkende Quoten – es wird immer peinlicher. Viele Fans geben ihm dafür die Schuld.

Kleiner Trost: Jetzt kündigte Florian am 1. Juli in Kitzbühel den "Schlagerbooom Open Air – die Stadionshow in Österreich" an. Am 15. Juli wird in Gelsenkirchen "Die große Schlagerstrandparty 2023 – wir feiern die 80er!" ausgestrahlt. Es geht also endlich weiter!

