Florian Silbereisen: Seine Traumfrau ist spurlos verschwunden

Dabei standen ja alle Zeichen schon auf Hochzeit. Denn was niemand wusste: Die beiden waren seit fast zwei Jahren schon heimlich ein Paar. Und ihre Liebe hat in der Zeit sicher so manche Prüfung bestanden. Aber vielleicht hätte die ehemalige Hotelangestellte sich einfach mal gewünscht, dass ihr Partner offiziell zu ihr steht? Dass das anstrengende Versteckspiel endlich ein Ende hat? Und sie ganz offiziell die Frau an der Seite von Florian Silbereisen ist?

Freunde und die Familie des Moderators und Schauspielers sind, so verraten Vertraute, jedenfalls total begeistert von Sara. Besonders seiner Mutter Helga (71) ist sie ans Herz gewachsen. Aber es stimmt ja: Florian sollte sich endlich zu ihr bekennen. Sonst erleidet das romantische Liebesmärchen des "Traumschiff"-Kapitäns "Max Parger" schneller Schiffbruch, als er glaubt …