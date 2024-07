Florian Silbereisen & Helene Fischer: Bröckelnde Freundschaft – schießt er sich mit dieser Aktion endgültig ins Aus?

Es ist gar nicht lange her, da versprach Florian Silbereisen (42) vor Millionen Zuschauern: "Wir bleiben beste Freunde. Das wird sich nie ändern!" Und Helene Fischer (39) erwiderte: "Das ist so großartig. Du bist immer eingeladen, das weißt du." Aber das war einmal. Heute hängen offenbar dunkle Wolken am Freundschaftshimmel.