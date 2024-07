"Sommerhaus der Stars" 2024: Gewinner von RTL-Show schon bekannt?

Das "Sommerhaus" ist bereits abgedreht. Schon im Mai fanden die Dreharbeiten in dem Bauernhaus in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen statt. Wer die Show 2024 gewonnen hat, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Was hingegen bereits klar ist: Es ist zu jeder Menge Streit im Haus gekommen. Kurz nach dem letzten Drehtag, der am 4. Juni stattfand, meldeten sich die ersten Kandidaten auf Instagram zu Wort und berichteten von ihren Erlebnissen. Ins Detail durften sie dabei natürlich nicht gehen, dennoch machte unter anderem Sam Dylan klar: Die Staffel von 2023 sei nichts gegen das "Sommerhaus" 2024. "Das, was im letzten Jahr im Sommerhaus war, war im Vergleich zu diesem Jahr sehr entspannt. Das, was da passiert ist, gab es so noch nie. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind", erklärte Sam Dylan seiner Community.