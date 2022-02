GNTM-Jasmin: Krasse Familien-Beichte! Sie distanziert sich

Mittlerweile hat sie ihre eigene Bleibe gefunden und sich ebenfalls mit ihrer Mutter ausgesprochen, wie sie erzählt: "Inzwischen habe ich auch mit meiner Mutter wieder geredet und wir haben das geklärt. Aber ich denke, dass die Entfernung besser ist. Dann kommt man sich auch wieder näher. Das ist das Beste, was passieren konnte". Jasmin hat gelernt mit ihrer Situation umzugehen. Auch ihr Tante äußerte sich zu der Stärke ihrer Nichte: "Jasmin hat mega viel in ihrem Leben erlebt und hat alles, was sie erlebt hat, in Kraft umgewandelt. [Sie ist] ein super powerfulles Mädchen".

Ob Jasmin diese Power auch in ihre Modelleistung bei GNTM stecken kann, wird die Zukunft zeigen. Heidi Klum sollte ihre Situation jedoch gut nachvollziehen können. Auch bei ihr kam es zuletzt zu einem Familien-Drama. Mehr dazu im Video: