Günther Jauch: Er hat zwei Gesichter!

Mal freundlich, mal fies Etwa wenn der beherrschte TV-Star bei "WWM?" emotional ausbricht, "Schrottsendung" murmelt, seinen "Schrottstuhl" beklagt. Und Kandidaten, die ihn aus der Fassung (oder zur Verzweiflung!) bringen, "loswerden" will. Handelt Mr. Hyde, äh, Mr. Jauch aus dem Bauch heraus, wird er unberechenbar!

Fies statt freundlich will er, dass sich Kandidaten "schöner ärgern", oder er wird persönlich – auch gegenüber Frauen ("Das Problem sind Sie!" oder "Modell explodierter Wellensittich" über eine Frisur). "Der Lieblingsschwiegersohn von früher mutiert immer mehr zum Frauenschreck", heißt es. Seine Rolle in der Sendung sei "hart, aber ungerecht", erklärte Jauch mal. Nur wenn es nicht "in eine Art betreutes Gewinnen" ausarte, bliebe es spannend. Und: So nett, wie alle denken, sei er gar nicht: "Wer mit mir mal einen Tag unterwegs gewesen ist, der ist desillusioniert."

Andererseits ist der Familienvater hilfsbereit, spendabel: Unermüdlich setzt er sich z. B. für den Denkmalschutz ein. Packte als Winzer mit an, als es Überschwemmungen gab. Freundlich, frech, zuvorkommend, kühl: Welches Gesicht zeigt Günther als Nächstes?

