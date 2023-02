Günther Jauch: Jetzt redet er erstmals über seinen Ruhestand

Nach gemächlichem Rentnerleben scheint dem 66-Jährigen aktuell nämlich noch nicht der Sinn zu stehen. Eine geplante, völlige Untätigkeit? "(…) Ich glaube, dafür bin ich dann auch der Falsche", so Jauch. "Ich habe auch festgestellt, dass all diejenigen, die so eine romantische Vorstellung vom ewigen Feierabend haben und dann auf ihrer Finca in Ibiza sitzen und morgens um zehn Uhr schon den ersten Rotwein aufmachen (…) doch relativ schnell a) gelangweilt und b) langfristig auch unglücklich geworden sind." Statt sich also auf eine Finca zu verabschieden, arbeitet Jauch verrückterweise erst mal weiter!