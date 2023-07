Harald Glööckler: Emotionale Kehrtwende! Jetzt soll alles anders werden

"Ich kann jetzt alles machen, was ich will, ohne vorher zu fragen oder zu diskutieren", verkündet Harald Glööckler in seiner neuen Doku-Soap "Herr Glööckler sucht das Glückt" auf "RTL II". Und nach dieser Freiheit hat der "Pompöös"-Designer sich schon lange gesehnt. Nun will er in die Zukunft schauen und sein Leben nach seinen Regeln in vollen Zügen genießen. Auch nach einer neuen Liebe streckt Harald Glööckler vorsichtig seine Fühler aus. Doch überstürzen will er nichts, wie er gegenüber "RTL II" verrät: "Aber ich gehe weder auf Suche nach Menschen noch seziere ich Menschen. Ich lasse sie auf mich zukommen, ich lasse sie auf mich wirken. Und die Zeit wird es zeigen, ob man, ob sich da eine Freundschaft entwickelt, eine längere, tiefe Freundschaft oder eben nicht. Oder ob das nur eine Momentaufnahme ist." Spricht da Resignation aus dem 58-Jährigen? Oder ist es doch die Angst, verletzt zu werden?

Ob sein Flirt mit Politiker Marc Lehmann auch nur eine flüchtige Momentaufnahme ist, wird sich zeigen. Hauptsache, der Designer ist glücklich und kann seine Freiheit genießen!