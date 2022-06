Heidi Klum: GNTM-Vorwürfe! Dieses Model gibt ihr nun Rückendeckung

Im Youtube-Statement von Ex-Kandidatin Lijana spricht sie unter anderen von einer Situation, in der die Produktion die Models absichtlich manipuliert hat. Vor einer Laufsteg-Entscheidung wurden den GNTM-Models am Set die Füße eingecremt, sodass sie reihenweise auf dem Catwalk hinfielen. Zu diesen Vorwürfen bezieht eine diesjährige Teilnehmerin jetzt jedoch Stellung - Finalistin Anita! Die 21-Jährige nimmt Heidi Klum und das Produktionsteam in Schutz und berichtet in einer Instagram-Fragerunde von ihren Erfahrungen bei "Germany's Next Topmodel":