Heidi Klum & Tom Kaulitz: Von wegen Wolke 7! Diese Italien-Bilder zeigen die traurige Realität

Es sollte ein besonderes Geburtstagsgeschenk sein. Heidi bekam von ihrem Schwager Bill einen Luxus-Trip im Orient-Express von Paris nach Italien geschenkt. Klar, dass Bill mit von der Partie war. Doch während das Trio früher mächtig Spaß hatte, wirkte es in Bella Italia reichlich gequält. Dauer-Single Bill klebt an dem Ehepaar wie Pattex. Zeit zu zweit ist Mangelware, das könnte auf die Stimmung schlagen. Sehnt sich da Heidi vielleicht zurück an die Côte d’Azur, an die so unbeschwerten Tage?

Denn im Frühsommer flirtete und feierte das Topmodel dort ausgelassen mit US-Schnuckel Joe Jonas (34, "Jonas Brothers"). Der Sänger passt in ihr Beuteschema: jung, wild, Musiker. Bei Ehemann Tom sollten alle Alarmglocken schrillen! Doch der "Tokio Hotel"-Star lässt ja auch nichts anbrennen. Im St. Barth-Urlaub Anfang des Jahres musste Heidi sehen, wie er die "Vampire Diaries"-Schönheit Nina Dobrev (35) anschmachtete.

Zurück in Los Angeles könnte der Kummer weitergehen: Bill jammert Heidi und Tom vermutlich die Ohren voll, dass er keinen Mann finde. Und Tom mag seinen Klammer-Bruder sicher nicht vor die Tür setzen. Sind das also die letzten Zuckungen einer Promi-Ehe? Könnte gut sein ...