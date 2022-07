Helena Fürst: Enthüllt! Elena Miras ging körperlich auf sie los

Das will sie so nicht auf sich sitzen lassen! Nachdem sich Elena Miras nun zu einer heiklen Situation am Set von "Das große Promi-Büßen" äußerte und Mitstreiterin Helena Fürst vorwarf ihre Tochter Aylen beleidigt zu haben, holt die Fürstin nun zum Gegenschlag aus. Auf ihrem Instagram Account schildet sie nun ihre Sicht der Dinge und berichtet Unglaubliches über die temperamentvolle Schweizerin.