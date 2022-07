Herzogin Kate: Jaa, das Baby ist da!

Pippa Middleton und ihr 46-jähriger Gatte James Matthews lassen nur wenig Privates an die Öffentlichkeit durchsickern. Damit ist es kein Wunder, dass sie auch die Schwangerschaft der Schwester von Herzogin Kate nicht offiziell bekannt gaben. Die 38-Jährige wurde jedoch auf mehreren Veranstaltungen der letzten Monaten mit einem deutlich erkennbaren Babybauch gesichtet. Auch noch am 4. Juni, wohl kurz vor der Geburt, beim Jubiläumskonzert zu Ehren von Queen Elizabeth II. am Buckingham-Palast.

