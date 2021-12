Herzogin Kate: Jetzt spricht sie über die Trennung!

Da spricht die Frau von Thronfolger Prinz William gewiss für mehr Menschen als nur die royale Familie. In diesen schweren Zeiten ist Zusammenhalt und ein respektvoller Umgang miteinander wichtiger denn je. Emotionale und soziale Isolation sind nicht nur königliche Probleme, auch hier in Deutschland haben sie längst Einzug in unseren Alltag gehalten. Jedoch ist es schön zu hören, dass Herzogin Kate durch die Trennung von ihren Liebsten stärker geworden und zur Einsicht gekommen ist, was in der aktuellen Situation wichtig ist.

