Herzogin Meghan: Wird sie nun endgültig größenwahnsinnig?

Deepak Chopra geht bei Meghan und Noch-Ehemann Harry ein und aus. "Wir arbeiten regelmäßig miteinander. Sie haben im Moment zu kämpfen", verriet er gerade. Dabei schlägt er sich auf Meghans Seite. Denn er weiß: Im Gegensatz zum Prinzen hat sie den Ehrgeiz, es nach ganz oben schaffen zu wollen – und so auch Chopra wieder ein Stück berühmter und reicher zu machen. Da haben sich zwei gefunden! Steckt der Guru auch hinter Meghans neuer PR-Strategie?

Eines ist klar: Will sie Präsidentin werden, muss sie ihr Image kräftig aufpolieren. Dafür braucht sie Abstand zu den Royals – und zu Harry. Längst hat Meghan eine Scheidungsanwältin kontaktiert. Bei der Krönung von Charles fehlte sie. Stattdessen nahm Meghan nun in New York einen Preis für ihr Engagement in Sachen Frauenrechte entgegen. Ein schlauer Schachzug, schließlich schärft das ihr politisches Profil. Bald könnte es also tatsächlich heißen: Hello, Mrs. President!

