Ina Müller nach Trennung von Johannes Oerding: Ein neuer Mann ist an ihrer Seite

Wie Ina nämlich nun via "Instagram" verkündet, hat sie seit Jahren der musikalischen Pause wieder eine neue Single auf den Markt gebracht! Mit niemand geringerem als Sänger Max Richard Lessmann hat sich Ina vors Mikro gestellt und ihre Musikkünste unter Beweis gestellt! Für ihre treuen Follower eine absolute Sensation! So heißt es unter dem Beitrag der "Haifischbar"-Ikone: "Schön, dass du wieder einen wunderschönen Song rausgebracht hast. Mit Ina Müller harmoniert es einmal mehr" sowie "Jahrelang gewartet und tausend mal 'Am Hafen brennt noch Licht' gehört, heute ist ein wunderschöner Tag! Was für ein toller Song!" Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Und auch Ina wird sich sicherlich über den Erfolg sowie die Tatsache freuen, dass sie zumindest musikalisch wieder einen Mann an ihrer Seite hat! Ob sie privat wohl demnächst auch wieder unter der Haube ist? Wir können gespannt sein ...