Iris Klein: Alles gelogen? Neue Vorwürfe rauben ihr den Schlaf

Vor wenigen Stunden teilt Iris ein hübsches Selfie von sich. Besonders auffällig sind ihre Hashtags: #glücklich, #neueliebe, #zukunft und #powerfrau. Damit sendet die 56-Jährige eine klare Botschaft - Ich bin happy ohne Peter! Natürlich erinnern ihre Fans sich an die erste Zeit nach der Trennung und wissen, wie sehr Iris unter der vermeintlichen Affäre ihres Mannes gelitten hat. Deshalb nehmen sie ihr die gute Laune auch nicht richtig ab. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die kritischen Kommentare:

"Ich bin der Meinung, dass man nicht ständig betonen muss, wie glücklich man ist. Das momentane Verhalten finde ich einfach nicht dem Alter entsprechend, sondern nur peinlich."

"Kaum sind Peter und Yvonne per Instagram wieder greifbar, geht deine Schlammschlacht weiter. Da kannst du noch so 'glücklich' lachen, man kauft es dir leider nicht ab. Du hast mit Peter immer noch nicht abgeschlossen und vielleicht würde dir auch eine Pause von Instagram mal guttun, weil diese dauerhafte Mitteilungsbedürftigkeit ist ungesund."

"Sorry, das ist so Kindergartenstil, wie ein Kleinkind. Account auf, Kritik, Account zu, ein paar Tage geschlossen, Account wieder auf. Stete Selbstbeweihräucherung in einer Art und Weise, die schon pathologisch ist. Wer sich permanent so extrem äußert, wie toll alles ist, wie gut es einem geht, wie verliebt man ist und so weiter, der schauspielert."

Ganz schön harte Worte, die Iris bestimmt erst einmal verkraften muss...