Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Liebes-Comeback! Das Blatt hat sich gewendet

Es waren rührende Worte, die Natascha Ochsenknecht über ihren Sohn Jimi Blue und Yeliz Koc in der Reality-Show "Diese Ochsenknechts" verlor. "Ich wünsche es mir für beide! Dass sie entweder wieder zusammenfinden – das ist aber auch viel Arbeit von der anderen Seite – oder sie werden gute Eltern und kümmern sich so gut", gestand die 3-fach Mama sichtlich betroffen. Ziemlich verwunderlich, denn zuletzt stänkerte die Mutter des Schauspielers immer wieder gegen dessen Ex-Freundin.

Doch nicht alle in der Familie Ochsenknecht stünden einer Versöhnung so positiv gegenüber. Schwester Cheyenne ist weniger positiv gestimmt. "Wenn's nach mir ginge, würde ich sie nie wieder sehen wollen und nie wieder mit der Kontakt haben wollen - das mache ich nur für Snow und für Jimi. Für mich ist es durch ehrlich gesagt.", wetterte das Model in der Show "Diese Ochsenknechts". Ganz schön harte Worte von dem Model...

Doch wie steht Jimi Blue Ochsenknecht selbst zum großen Liebes-Comeback? "Ich möchte die Tür nicht komplett zu machen. Ich möchte, dass das mit Yeliz und mir funktioniert, ist ja klar! Und deswegen gibt es da wirklich einen Funken Hoffnung immer noch.", gestand der Schauspieler...