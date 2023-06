Johanna Mross: Das Glück mit Papa Stefan Mross ist zerstört

Nicht nur Stefan Mross ist in seiner Familie mit seiner Musik erfolgreich, auch seine 21-jährige Tochter Johanna Mross tritt bereits mutig in seine Fußstapfen. Mit Stefans Ex Stefanie Hertel ist die Tochter der beiden Teil der Familienband "More Than Words". Stefanies neuer Mann Lanny Lanner macht das Trio komplett. Doch anstatt in Papa Stefan Mross' TV-Show "Immer wieder sonntags" aufzutreten, schlägt sich Johanna nun auf die Seite der Konkurrenz.