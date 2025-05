Jury-Punkte und Bewertung! Show 11 im Liveticker

Marie Mouroum und Alexandru Ionel tanzen Charleston zu "Rock It For Me" von Caravan Palace: 26 Punkte (9 von Jorge González, 9 von Motsi Mabuse, 8 von Joachim Llambi) | González reagiert begeistert, Motsi findet: "Dein bester Tanz bisher", auch Llambi verkündet, man könne nicht meckern! Wow!

Christine Neubauer und Valentin Lusin tanzen Contemporary zu "Send In The Clowns" aus A Little Night Music: 29 Punkte (10 von Jorge González, 9 von Motsi Mabuse, 10 von Joachim Llambi) | Mit ihrer Darbietung hat Neubauer das Publikum zu Tränen gerührt. "Ich fand es richtig gut, richtig bewegend", so Motsi. Noch bewundernswerter findet sie jedoch die technische Leistung: "Ich habe es geliebt." Auch Jorge reagiert gerührt. Und Llambi? "Das hat Valentin super choreografiert", zeigt sich der Juror begeistert. "Ihr habt mir Gänsehaut bereitet."

Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov tanzen Tango zu "Can’t Get You Out Of My Head" von Kylie Minogue: 23 Punkte (8 von Jorge González, 8 von Motsi Mabuse, 7 von Joachim Llambi) | "Das ist die starke Jeanette, wie wir sie kennen", findet Motsi. Dann ist Joachim Llambi an der Reihe. "Nach der Leistung heute wirst du - aus mein Gefühl - heute nicht im roten Licht stehen müssen", ist sich der Chef-Juror sicher. Und weiter: "Das habt ihr gut hingekriegt, auch mit der richtigen Power." Auch Jorge hat es gut gefallen: "Super Idee, sehr futuristisch." Ihm ist wichtig, auch den Profi zu loben, denn Vadim Garbuzov setze immer wieder neue Standards: "Sehr gut interpretiert."

Paola Maria und Massimo Sinató tanzen Paso Doble zu "The Plaza of Execution" aus Zorro: 20 Punkte (7 von Jorge González, 7 von Motsi Mabuse, 6 von Joachim Llambi) | Die bisher schlechteste Wertung des Abends! "Du hast noch Luft nach oben", findet Jorge González. "Das Feuer ist geweckt in deinem Körper", so Motsi Mabuse. Es sei unterhaltsam gewesen. "Und ich finde auch, dass du nicht mehr so schüchtern und zerbrechlich wirkst. Alles ein Gewinn." Doch sie mache noch zu viele technische Fehler. Und was sagt Chef-Juror Joachim Llambi? Der redet schon dazwischen, als Kollegin Motsi noch spricht. Immerhin ist der Paso Doble bekanntlich sein Lieblingstanz. Beim Zuschauen habe er sich gedacht: "Was für eine wunderschöne, selbstbewusste Frau." Leider habe allerdings Energie gefehlt.

Taliso Engel und Patricija Ionel tanzen Jive zu "Splish Splash" von Bobby Darin: 24 Punkte (8 von Jorge González, 8 von Motsi Mabuse, 8 von Joachim Llambi) | Bevor die Jury ihr Urteil abgibt, macht Taliso ein Geständnis: Der Jive sei ihm besonders schwergefallen, da die Bewegungen so schnell seien, dass er nichts mehr sehe. Jorge wirkt gerührt: "Baby, du warst rhythmisch, du zeigst Lebensfreude", schwärmt er. Motsi lässt Talisos Geständnis nicht unkommentiert, ruft den Zuschauer:innen noch einmal ins Gedächtnis, dass der Kandidat es besonders schwer hat. Unfassbar, was er leiste! Joachim Llambi wünscht sich mehr Weichheit und Beweglichkeit im Oberkörper. Aber: "Ansonsten eine sehr, sehr ordentliche Leistung!"

Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov tanzen Slowfox zu "Born To Be Wild" von Steppenwolf: 20 Punkte (7 von Jorge González, 7 von Motsi Mabuse, 6 von Joachim Llambi) | Motsi hat fast nur Gutes zu sagen. Der Knoten sei offensichtlich letzte Woche geplatzt. Dann ist Llambi dran: "Du warst on Fire", zeigt er sich erleichtert. Dafür, wie schwer die Kombination aus dem Song und dem Tanz gewesen sei, habe Thomalla jedoch voll und ganz überzeugt. Auch Jorge fordert lediglich die "Arbeit an Kleinigkeiten".

Diego Pooth und Ekaterina Leonova tanzen Rumba zu "I Swear" von All 4 One: 19 Punkte (7 von Jorge González, 7 von Motsi Mabuse, 5 von Joachim Llambi) | Dieser Tanz war Diego definitiv zu sexy. Wie unangenehm ihm die Nähe zu Ekat gewesen sei, habe man ihm angemerkt. "Da geht mehr", findet Jorge. Und Motsi? Die findet, Diego gebe sich nicht genug Mühe. Während seine Trainerin hart arbeite, gehe er dauerhaft auf Distanz. "Gib mehr", fordert sie. Dann der Schocker des Abends: "Mein lieber Freund, dran ist nicht drin", haut Joachim Llambi raus - eine Bemerkung, für die ihn seine Mutter nach der Sendung schelten werde! "Ich will Action sehen", wettert der Juror. "Mach es demnächst, bitte!"

Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster tanzen Paso Doble zu "Gallito" von Santiago Lope Gonzalo: 23 Punkte (8 von Jorge González, 8 von Motsi Mabuse, 7 von Joachim Llambi) | Jorge lobt vor allem die Choreografie, Motsi Fabians Kampfgeist. Allerdings habe der Nachwuchstänzer "zu viel Spannung". Er habe dennoch eine tolle, "stolze Haltung". Llambi hat es "eigentlich ganz gut gefallen". Ein Torero müsse allerdings schnell und geschmeidig sein. Die Performance sei ihm allerdings zu "hart und zu hölzern" gewesen. "Daran musst du arbeiten: dass diese Weichheit noch in deinen Körper kommt."

selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke tanzen Contemporary zu "All I Ask" von Adele: 23 Punkte (8 von Jorge González, 8 von Motsi Mabuse, 7 von Joachim Llambi) | Mosti Mabuse lobt, scheint jedoch zu viel Zurückhaltung verspürt zu haben. "Du hast dein Herz auf die Fläche gebracht", so Llambi. Doch dafür, wie schnell Sandra auf dem Fuß sei, halte sie sich zu sehr zurück. "Es geht darum, dass du dich zeigst!" Und Jorge? "Emotional wusste ich: Du wirst das liefern" Die Influencerin habe ihm bewiesen, dass sie es drauf habe!