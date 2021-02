Laura Müller: Schwanger - Kann ein Baby jetzt ihre Ehe retten?

Via "Instagram" teilt Laura nun ein Foto in ihrer Story, welches die Baby-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln bringt. So fotografiert die 20-Jährige ihren Bauch und versehrt den Post mit einem weißen Herzen und verlinkt zusätzlich ihren Schatziiii unter dem Bild. Ist dies der eindeutige Beweis, dass Laura und Michael ein Baby erwarten? Bis jetzt äußerte sich das außergewöhnliche Paar jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...