Lena Gercke: Trennung von Freund Dustin! Er lässt sie schwanger zurück

Als berufstätige schwangere Mutter einer zweijährigen Tochter hat die erfolgreiche Unternehmerin jede Menge um die Ohren. Ihr Terminkalender ist auch nach ihrem Ausstieg bei "The Voice" proppenvoll, gerade erst hat Lena eine eigene Männerkollektion auf den Markt gebracht. Ihre Mode- und Interiorfirma "LeGer" zählt zu den 20 meistverkauften Marken des Onlineriesen "About You", erzielte 2019 einen Bruttoumsatz von circa sieben Millionen Euro. Lena ist big im Business und drückt trotz Schwangerschaft und zweijähriger Tochter weiter aufs Gas – das fordert seinen Tribut. Oft bleibt ihr nicht mal Zeit zum Essen, sie klagt über schlaflose Nächte.

Da wäre es gerade jetzt, wo sie ihr zweites Kind erwartet, hilfreich, einen verlässlichen Partner zur Seite zu haben. Doch wie schon beim ersten Baby kann Lena in dieser Hinsicht nicht auf ihren Freund zählen. Der ist als Werbefilmer allein schon beruflich viel auf Achse – und hat offenbar auch privat chronisches Reisefieber: Statt in der aktuellen Situation ausnahmsweise auf ausgedehnte Angelausflüge mit seinen Kumpels zu verzichten, um zur Abwechslung mal den Haushalt zu schmeißen und sich um Töchterchen Zoe zu kümmern, düste Dustin jetzt schon wieder nach Norwegen, um ein paar Fische an Land zu ziehen. Das weckt unschöne Erinnerungen, denn dass Dustin munter in skandinavischer Natur mit Angel posiert, während Lena daheim kaum weiß, wo ihr der Kopf steht, ist leider nichts Neues. Sogar kurz nach Zoes Geburt ließ er Mama und Baby allein, frönte lieber in Schweden seinem Hobby. Der aktuelle Ego-Trip in den hohen Norden zeigt, dass der demnächst zweifache Papa offenbar nichts aus seinen Fehlern gelernt hat.

Bitter für Lena, dass Dustins Vorfreude aufs Kind anscheinend nicht mit seiner Lust an dicken Fischen konkurrieren kann.