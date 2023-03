Loredana Wollny & Servet: Trennung? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Bei einer Fragerunde auf Instagram schrieb ein besorgter Fan jetzt: "Man liest, dass ihr euch getrennt habt und euch nun um Aurelio streitet..." Doch Loredana will von einer Krise nichts wissen. "Absoluter Schwachsinn, was die schreiben!", stellt sie klar. Puh, dann können ihre Fans ja aufatmen. Zwischen Loredana und Servet ist alles in bester Ordnung. Gerade erst sind die beiden in die Türkei für eine Zahn-OP gereist. Als die 19-Jährige mit heftigen Schmerzen zu kämpfen hatte, wich Servet nicht von ihrer Seite.

Was sonst noch bei Loredana und Co. passiert? Die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

