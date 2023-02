Lucas Cordalis: Jetzt rechnet er öffentlich ab

Zu Beginn des Dschungelcamps war der Mann von Daniela Katzenberger kaum zu sehen. Einige Zeit später wendete sich das Blatt. Doch statt mit Leistung sorgte er eher mit Zoff und Drama für Schlagzeilen.

Beim "Nachspiel" auf RTL wurden die Stars bei einer Wiedersehensparty nach dem Dschungelcamp gefilmt. In dem Einspieler macht Lucas seinem Ärger Luft. "Ich könnte im Strahl kotzen. Ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert und die hat mir gesagt, dass die das so beschissen zusammen geschnitten haben", motzt er zu seinem Kollegen. Und damit nicht genug. Als Sonja Zietlow und Jan Köppen ihn auf den Zoff mit Gigi und Papis angesprochen haben, zeigte er nicht etwa Einsicht. Er wirkte nur genervt und erklärte: "Das war eine Geschichte in 17 Tagen, die ihr riesengroß aufblast. Kann man machen, muss man aber nicht!"

Das Bild, das die Zuschauer von dem Sohn von Lucas Cordalis haben, scheint also bloß den Produzenten der Show geschuldet zu sein. Einsicht klingt anders.

Immerhin: Die Antipathie scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Denn wie Micky Beisenherz in seinem Podcast "Apokalypse und Filterkaffee" verrät, waren auch die Dschungelcamp-Mitarbeiter keine großen Cordalis-Fans. "In dem Moment, wo Lucas Cordalis Platz drei belegte, sprich klar war, dass er nicht das Finale gewinnen würde, da brach hier [...] unter den Mitarbeitern tosender Applaus und Jubel aus, als wäre gerade das WM-Finale gewonnen", so der 45-Jährige. "Also man sieht, auch hier innerhalb des Teams waren die Sympathien klar verteilt, die Antipathien noch mehr."

Auch interessant

Wird Djamila Rowe von der Dschungelkönigin jetzt etwa zur Bachelorette? Erfahrt mehr im Video: