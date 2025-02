Michael Schumacher: Erstes Urteil gegen Erpresser

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal reichte Anklage gegen drei Männer ein: Türsteher Yilmaz T. (53) dessen Sohn Daniel L. (30) und Schumachers Ex-Sicherheitsexperten Markus F. (53). Diese hatten mit angeblich 1500 Dateien auf zwei Festplatten, wovon eine noch verschwunden ist, versucht, die Familie Schumacher zu erpressen. Es soll sich um Fotos und Videos mit teils sensiblen Inhalten von Michael Schumacher sowie Medikamenten-Listen des Rennfahrers gehandelt haben.

Weit kamen sie mit ihren Forderungen jedoch nicht. Am 19. Juni wurde das Vater-Sohn-Gespann auf dem Weg von Wuppertal nach Konstanz auf einem Parkplatz festgenommen und landete in U-Haft. Dort packte Yilmaz T. über seine Quelle Markus F. aus, der ebenfalls festgenommen wurde. Bei ihm fanden die Ermittler daraufhin weitere Festplatten, USB-Sticks und Mobiltelefone. An der eigentlichen Erpressung war er nicht mehr beteiligt.