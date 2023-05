Michael Schumacher: Insider-Informationen enthüllen die ganze Wahrheit

Wie Johnny Herbert nämlich nun im Interview mit "Ice36" berichtet, wusste Michael damals ganz genau was er wollte und ging dabei ohne Grübeln vor! So offenbart der ehemalige Sport-"Sky"-Kommentator: "Wir waren nicht immer einer Meinung. Er war rücksichtslos. Aber genau deshalb hat er erreicht, was er erreicht hat." Hoppla! Doch damit nicht genug! Auch von einer dunklen Seite an Michael ist plötzlich die Rede! Johnny Herbert ergänzt: "Ja, es gab auch eine dunkle Seite an ihm, aber letztendlich kann man ihm nicht absprechen, was er tat." Autsch! Ehrliche Worte, die man so über Michael Schumacher gar nicht erwartet hätte. Was seine Familie wohl über diese Aussagen denkt? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu ...

