Michael Wendler: Sein falsches Spiel wurde entlarvt - Der traurige Höhepunkt ist erreicht

Trotz seiner Unschuldsbeteuerungen erschien der Sänger jedoch trotz Vorladung nie vor dem Amtsgericht Dinslaken, um den Fall weiter zu verhandeln. Dreimal versetzte er das Gericht, schickte seinen juristischen Beistand vor. Auch jetzt erteilte er dem Anwalt am Vorabend der Verhandlung eine schriftliche Vollmacht, die es ihm erlaubte, seinen Mandaten in den Hauptverhandlungsterminen zu vertreten. Das ist zwar legal, doch Richterin Nadja Kuczera hatte wohl die Nase voll von Michas miesem Katz-und-Maus-Spiel und erließ kurzerhand Haftbefehl. Das bedeutet, dass Wendler, sobald er nun auch nur einen Fuß auf deutschen Boden setzt, bis zum nächsten Gerichtstermin in den Knast wandert – und damit vorbestraft ist. Damit wäre es endgültig vorbei mit seinem amerikanischen Traum. Denn als Vorbestrafter dürfte er nicht mal mehr einreisen. Also bleibt er lieber gleich da und dreht den deutschen Behörden eine lange Nase. Seine Rechnung scheint vorerst auch aufzugehen, denn es kann Monate dauern, bis ein neuer Gerichtstermin angesetzt ist. Und dann könnte er sich, sofern er noch nicht in seiner Wahlheimat eingebürgert ist, einfach krankschreiben lassen – und weiter mit Ehefrau Laura (20) in der schicken Villa in Cape Coral auf Zeit spielen...