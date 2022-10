Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Sie sind wieder vereint

Mama und Papa wieder vereint! Für ihre Töchter Celeste und Sole ziehen Michelle Hunziker und Ex Tomaso Trussardi weiterhin an einem Strang. Das stellen sie immer wieder unter Beweis - So auch jetzt! Anlässlich des 9. Geburtstags ihrer Kleinen Sole organisierten die Zwei eine ausgelassene Sause, auf der sie natürlich dann auch als Eltern Seite an Seite mit ihrer Tochter feierten. Die einstige "Wetten, dass..?"-Moderatorin postete diesen süßen Familien-Schnappschuss im Anschluss in ihre Instagram-Story: