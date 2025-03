Nikola Glumac & Claudia Obert: Jetzt wird es richtig heiß!

Während ihre Mitkandidaten zu einem Spiel müssen, schlürfen Claudia, Christo (38), Nikola und Cosimo ganz gemütlich Champus und dabei wird es so richtig heiß!

"Also mit Nikola hätte ich echt gern mal Sex. Ich bin da dankbarer als Melody, glaub mir. Ich lege mich jedes Mal so ins Zeug, weil ich denke, es könnte das letzte Mal sein", grinst Claudia in die Männerrunde - und die können sich gar nicht einkriegen. Und sie macht weiter: "Wir dimmen das Licht, Nikola, dann sieht man meine Falten nicht so und deine Pickel auch nicht."

Und sie hat genaue Vorstellungen, wie es ihr nach einer Nacht mit Nikola gegen würde! "Ich glaub’, wenn ich mich auf Nikola einlasse, dann bin ich hinterher reif für den Rollator. [...] Ich glaub’, du haust mich so durch die Hütte, dass mir Hören und Sehen vergeht." Puhhh....