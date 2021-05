Goodbye Deutschland: Bitteres Aus! Oksana Kolenitchenko verlässt L.A.!

Mittlerweile haben Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel sich ihr Scheitern in der Pandemie eingestanden. Doch wie wird es für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer weitergehen? Ihren Traum von einem Leben in Hollywood müssen Oksana Kolenitchenko und ihr Mann vorerst begraben. Von ihrem Nachtclub „The Next Door Loung“ werden sie sich trennen, denn die Familie wird die Glamour-Stadt aus Kostengründen verlassen. Es ist Zeit für einen Schlussstrich: "Wir können und wollen uns L.A. nicht mehr leisten. Das Preis-Leistungsverhältnis hier zu leben, für das was man bekommt, ist aktuell das einfach nicht wert", schlussfolgert die Auswandererin auf ihrem Youtube-Channel.