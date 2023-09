Pietro Lombardi: Baby-Beichte! Jaa, eine Schwester für seine zwei Jungs

Nachdem in diesem Jahr der kleine Leano das Licht der Welt erblickt hatte, ist Papa Pietro Lombardi im Baby-Fieber. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa will der Sänger seine Familie weiter vergrößern - das betonte er in der Vergangenheit bereits des Öfteren. Jetzt verriet er weitere Details zur Baby-Planung und ließ durchsickern, dass seine Söhne Alessio und Leano eine Schwester bekommen sollen.