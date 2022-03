Pietro Lombardi & Beatrice Egli: Jippie, sie sind zusammen

Am neunten April ist Giovanni Zarrella wieder dabei zu sehen, wie er mit seiner legendären Schlagershow im "ZDF" alles gibt, um den Publikum ordentlich einzuheizen. Neben allerhand hochkarätiger Schlagerstars soll auch Andrea Berg nach vier langen Jahren an dem Abend ihre neue Single vorstellen. Für alle Schlagerfans ein wahres Highlight! Doch damit nicht genug! Auch Pietro Lombardi und Beatrice Egli könnten am neunten April für mächtig Wirbel sorgen! Während die beiden nämlich sonst musikalisch eher getrennte Wege gehen, werden auch die beiden bei Giovanni zu Gast sein und ein gemeinsames Bühnendebüt feiern. Welche Asse Giovanni wohl noch so in seinem Ärmel versteckt? Wir können gespannt sein...