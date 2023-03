Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Hochzeit steht fest! Dann wollen sie heiraten...

Der Ex von Sarah Engels hat auch schon eine genaue Vorstellung, wie die Trauung mit seiner Laura Maria Rypa aussehen soll. Pietro verrät weiter, welche Wunschvorstellung er von seiner Hochzeit hat: "Leano am Laufen Richtung Altar und Alessio mit mir am Stehen. Das wäre die Traumvorstellung". Dann haben die beiden ja noch ein wenig Zeit alles für ihren großen Tag zu planen...

Auch interessant:

Welch eine steile Karriere der DSDS-Liebling bereits hinter sich hat, erfährst du im Video: