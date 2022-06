Prinzessin Eugenie: Auf und davon! Jetzt verlässt sie die Familie endgültig

Wie "The Telegraph" berichtet, wird Prinzessin Eugenie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank und Sohn August einen Teil ihres Lebensmittelpunktes von Großbritannien nach Portugal verlegen. Ziel ist ein ziemlich luxuriöses Resort Namens "CostaTerra Golf and Ocean Club", das eine Stunde von Lissabon entfernt liegt. Grund für diese lebensverändernde Entscheidung soll sein, dass Ehemann Jack dort einen Job angenommen hat.

Doch will Eugenie ihr gesamtes Leben in England so sang- und klanglos einfach aufgeben? Natürlich nicht: Denn sie will Berichten zufolge weiterhin in der Londoner Kunstgalerie "Hauser & Wirth" arbeiten. Immerhin liegt der Britin etwas an ihrer Karriere! Ebenfalls soll die royale Enkelin samt Familie bei Anwesenheit im Königreich weiterhin ihr Anwesen Frogmore Cottage bewohnen, in dem zuvor Harry und Meghan wohnten.

Doch wird das der Familie am Hofe gefallen? Schließlich hat die Queen bereits einen Enkel durch den Umzug in ein anderes Land aus den Augen verloren...