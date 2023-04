Robert Habeck: Getrennte Wege! Seine Frau bleibt einsam zurück

Es ist verdammt still geworden in dem Familienhaus in Flensburg, nahe der dänischen Grenze. Andrea Habeck-Paluch vermisst ihren Mann, sein verschmitztes Grinsen inklusive Wuschel-Look am Frühstückstisch. Wenn sie ihn sehen will, muss sie den Fernseher einschalten. Meistens. Manchmal ist in Robert Habecks vollem Terminkalender eine Lücke frei – für einen kurzen Kuss zwischen Tür und Angel. Zeit für vertraute Gespräche bleibt nicht. "Er kam aus Kolumbien, ich hab Hallo gesagt, dann ist er nach Japan", erzählt die Erfolgsautorin trocken in der NDR-Sendung "DAS".