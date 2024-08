Sarafina Wollny: Erster Kindergartentag! So groß sind ihre Zwillinge schon

"Erster Kindergartentag! Ihr wart doch grade noch so klein", schreibt sie zu mehreren Fotos ihrer Zwillinge. "Heute beginnt für euch ein neuer Lebensabschnitt, euer erster Kindergartentag. Wir sind so dankbar und unglaublich stolz, all das mit euch zu erleben. Ihr habt euch sooo unfassbar toll entwickelt und seid so tolle Jungs. Wir werden jeden Weg mit euch gemeinsam gehen. Wir lieben euch." Wie rührend!